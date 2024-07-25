Военные оркестры из Вьетнама, Индии и Китая выступят в Петербурге в День ВМФ

Военно-духовые оркестры из России, Вьетнама, Китая и Индии выступят в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Концерт состоится на Дворцовой площади, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.





Оркестры выйдут на сцену с 13:00 до 17:00. Среди российских коллективов будут Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы и другие.





В программе помимо оркестров выступят другие артисты. Так, зрители увидят Юлию Чичерину, рок-группу «Декабрь», Виталия Аксенова, Алексея Поддубного и группу «Джанго». Концерт сможет посетить любой житель или гость города.









Фото: YouTube