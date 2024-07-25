В Мурманске сербская писательница презентовала книгу о событиях в Косово

Сербская писательница Биляна Живкович представила книгу «Сербская голгофа» о событиях в Косово и Метохии. Автор провела две встречи, где презентовала свою рукопись и пообщалась с северянами.





Руководитель союза православных женщин Мурманской области Анна Кузнецова сообщила ТАСС, что писательница приехала в столицу региона, чтобы рассказать о событиях в Косове и Метохии, о непростой судьбе сербского народа, о почитаемом в Сербии русском царе Николае II, а также о милосердии и мужестве русского и сербского народов.





«Обо всем этом можно прочитать в ее книге – «Сербская Голгофа»», — сказала собеседница агентства.





Встречи с писательницей прошли в Мурманске и Коле. Среди гостей находились представители Мурманской епархии.





Биляна Живкович является участницей многих гуманитарных миссий в ДНР и ЛНР. В декабре 2022 года писательница доставила в Мурманск сербскую чудотворную икону святого царя Николая II.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва