Семь картин «Ленфильма» войдут в конкурсную программу кинофестиваля Шелкового пути

Кинофестиваль Шелкового пути, который пройдет в Сиане (провинция Шэньси) с 21 по 25 сентября, примет семь картин, представленных российской киностудией «Ленфильм». Об этом сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов во время своего визита в Китай.





В ходе встречи с руководством организационного комитета 11-го кинофестиваля Титов подчеркнул важность участия российских фильмов в этом международном событии. Как сообщили в пресс-службе комитета, фестиваль ежегодно собирает представителей из десятков стран, включая Россию. В этом году на конкурсную программу подано около 1800 заявок, и среди них ожидают включение семи проектов от «Ленфильма».





Ранее стало известно, что при участии киностудии в Санкт-Петербурге снимают романтическую комедию «Походу любовь». Производством проекта также занимаются кинокомпания ID PRODUCTION и онлайн-кинотеатр Kion.









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