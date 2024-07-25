В Павловске открылась выставка «Музыкальный вокзал»

В Колонном зале Павловского дворца состоялось открытие выставки«Павловский музыкальный вокзал: история, наследие, возрождение». Посетители могут увидеть историю вокзала через необычные экспонаты, включая чертежи, гравюры, старинные открытки и фотографии, а также подлинные предметы, относящиеся к железнодорожной тематике.





На выставке представлены уникальные материалы, которые погружают в атмосферу 1830-х годов, когда железная дорога только начинала развиваться. Билет на поезд в то время изготавливался из латуни, а о предстоящих концертах люди узнавали лишь из газет или афиш.





Некоторые экспонаты в экспозиции взяты из исторического собрания Павловска. Среди них выделяется первый проект Музыкального вокзала, созданный в 1837 году с автографом Франца Герстнера, который инициировал строительство первой железной дороги в России. Также представлены проекты по расширению вокзала, разработанные архитекторами Штакеншнейдером и Петцольдом.





Дополнительные материалы, такие как программы концертов, афиши, гравюры, литографии и фотографии, появились в музейном собрании благодаря многолетнему поиску, который начался еще в 1950-е. В 2000-х музей пополнился ценными предметами из коллекций Игоря Филимонова и Михаила Мещанинова. Среди новинок выставки находятся археологические находки, сделанные в процессе полевых исследований в 2023 году, а также коллекционная фигурка лягушки, одна из восьми, украшавших фонтан при Музыкальном вокзале.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Павловск»