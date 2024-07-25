Театральный фестиваль во Владивостоке завершился «Оптимистической трагедией»

С 21 по 25 июля прошел международный театральный фестиваль «Место силы – Владивосток». Он завершился показом эскиза постановки пьесы Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия», над которым работала творческая лаборатория под руководством Владимира Панкова, основателя студии SounDrama и художественного руководителя московского театра «Центр драматургии и режиссуры».





После завершения показа губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что фестиваль собрал много талантливых ребят из Приморья, которые полностью посвятили себя театру. Глава региона также выразил благодарность руководителю фестиваля Дмитрию Бикбаеву и Владимиру Панкову за создание удивительного спектакля, символически совпадающего с Днем военно-морского флота.





Работа над «Оптимистической трагедией», где искусство сочетает драму и музыку, началась 12 июля. По окончании фестиваля эскиз спектакля планируют доработать и оставить в подарок Владивостоку. Участниками лаборатории стали режиссеры, композиторы и актеры Приморского краевого драматического театра молодежи, на сцене которого прошел финальный показ.





В этом году фестиваль продлился пять дней и привлек более 11 тысяч зрителей. Спектакли, представленные театральными коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Макеевки Донецкой Народной Республики, собрали более 4 тысяч зрителей на различных сценах приморского региона. Кроме того, более 230 человек посетили просветительскую и деловую программу, а общий охват публикаций о фестивале в социальных сетях составил почти 4 миллиона просмотров.





Фестиваль стал важным событием культурной жизни региона, объединяя известных деятелей искусства, руководителей театров, молодых актеров и режиссеров. Он предоставил площадку для дискуссий и обмена знаниями, привнося новые идеи в театральную практику.









Фото: YouTube