В Петербурге стартовали съемки ромкома «Походу любовь» с Сергеем Горошко

Кинокомпания ID PRODUCTION и онлайн-кинотеатр Kion сообщили о начале съемок романтической комедии «Походу любовь». Главную роль в фильме сыграет Сергей Горошко.





Продюсер картины Екатерина Коненко отметила, что начало съемок – всегда волнующий момент, особенно, когда события происходят в летнем Санкт-Петербурге, который утопает в зелени, а воздух напоен ароматом надежд.





«В нашем фильме сплетаются светлые мечты и меланхолия, столь характерные для Петербурга, города, где каждое мгновенье полно поэзии и смысла. Пусть наша работа вдохновит и растрогает души зрителей», — приводит пресс-служба Kion ее слова.





По сюжету Лиза приезжает в Петербург с надеждой, что ее мечты сбудутся. Героиня знакомится с молодым художником и его другом музыкантом. Встреча оборачивается целым приключением.





Режиссером и автором сценария выступает Яна Климова-Юсупова. В фильме также сыграют Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов.









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