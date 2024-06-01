Премьера спектакля «Наследники» состоится в Театре Олега Табакова

В Московском театре Олега Табакова состоится премьера спектакля «Наследники» — новой постановки художественного руководителя коллектива Владимира Машкова, сообщила пресс-служба театра.





По словам Машкова, тема наследников имеет особое значение в Год семьи.





«Это и спектакль-предупреждение, и спектакль-надежда, и спектакль-воля», — отметил он.





В постановке — 17 персонажей, два полноценных состава исполнителей, однако замены Машкову в роли Ванюшина в этом спектакле пока нет.





Как ранее сообщала газета «Культура», Машков появится в образе успешного коммерсанта Александра Егоровича Ванюшина. Его герой всю жизнь трудился и возлагал большие надежды на шестерых детей, а также мечтал, что его дело расширится с новым поколением. Однако напряженная работа ставит Ванюшина на грань жизни и смерти. Герою предстоит решить, кто из детей продолжит его дело.





Режиссером спектакля выступил сам Машков. Постановка основана на пьесе Сергея Найденова «Дети Ванюшина». В спектакле также сыграют Севастьян Смышников, Сергей Угрюмов, Алена Лаптева, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Яна Сексте, Наталия Качалова и другие артисты.









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