Состоялась светская премьера криминального сериала «Лихие»

В Москве состоялась светская премьера криминальной драмы «Лихие», созданной режиссером Юрием Быковым и продюсерской компанией «Среда». Зрители смогут увидеть новый проект в онлайн-кинотеатрах Okko и Start с 24 октября.





На мероприятии продюсер сериала Иван Самохвалов отметил, что для него эта работа является одной из самых значимых. Он выразил благодарность своей стране за создание глубоких и сложных персонажей в трудные времена. Самохвалов подчеркнул, что на съемках не было людей, не вовлеченных в творческий процесс, и это отразится на ДНК проекта.





Юрий Быков выступил в роли режиссера-постановщика. Криминальная сага «Лихие», основанная на реальных событиях, рассказывает о преступной группировке, контролировавшей обширные территории. Сюжет охватывает три временных периода: начало и конец 1990-х годов, а также современность.





В главной роли Павла Лиховцева, егеря, который стал киллером ради семьи, выступил Артем Быстров. Его супругу сыграла Елена Николаева, а их сына Женю, который помогает отцу в его новом деле, сыграли три актера: Егор Кенжаметов (в 1990-е), Савелий Кудряшов (в детстве) и Евгений Ткачук (в современности). Роль возлюбленной Жени, Лизы, исполнили Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.





Участников группировки сыграли Филипп Янковский, Артур Иванов, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и сам Юрий Быков. Съемки сериала проходили в Москве и Карелии.









Фото: YouTube