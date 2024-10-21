Выставка дагестанского искусства открылась в Иране

В иранской провинции Голестан начала свою работу выставка, организованная Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой. Мероприятие стало результатом инициативы главы Дагестана Сергея Меликова, который акцентировал внимание на важности культурного обмена между регионами.





Выставка расположилась во Дворце-музее Горгана и собрала работы художников разных эпох — от основоположников дагестанского искусства до представителей 1980-х годов. Пресс-служба главы региона отметила, что экспонаты призваны создать правильный художественный образ Дагестана.





Представитель правительства Дагестана при торгпредстве России в Иране Андрей Танаев, присутствовавший на открытии, сообщил, что выставка является первой подобной инициативой за долгое время, представившей российское искусство в Иране. Он добавил, что картины будут доступны для просмотра в Горгане в течение месяца, после чего их планируют отправить в Исфахан.





Танаев подчеркнул, что цель выставки — создать «культурный мост» между прикаспийскими регионами. Произведения искусства рассказывают о традициях и обычаях дагестанского народа. В церемонии открытия также участвовали губернатор провинции Горган Эсмаил Надери и его команда.









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