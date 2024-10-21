Ольга Любимова подвела итоги гастролей Большого театра в Китае

Гастроли Большого театра в Китае завершились с грандиозным успехом, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Подробности она привела в Telegram-канале.





В рамках XXIII Международного фестиваля искусств в Шанхае прошли выступления Большого театра, в которых приняли участие ведущие артисты балетной труппы, уточнила министр. На сцене Оперного зала шанхайского Большого театра они показали четыре представления легендарного балета «Спартак» Арама Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича.





«В завершение гастролей состоялся гала-концерт, в программу которого вошли самые популярные фрагменты классических балетов. Симфоническим оркестром Большого театра дирижировал заслуженный артист РФ Павел Сорокин», — поделилась Ольга Любимова.





По словам министра, еще не дожидаясь окончания гастролей, вице-президент фестиваля Ян Цзялу вручила художественному руководителю балетной труппы Большого театра Махару Вазиеву памятный знак за вклад в Шанхайский международный фестиваль искусств. Ольга Любимова поздравила творческий коллектив с триумфальными выступлениями.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой