Оперный театр привез из России в Венгрию декорации через несколько стран Евросоюза

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ опера» успешно доставил декорации весом пять тонн для гастролей в Сербии и Венгрии. Перевозка осуществлялась на грузовой фуре через территорию нескольких стран Евросоюза. Об этом на пресс-конференции в Будапеште сообщил директор театра Евгений Малыгин.





Малыгин отметил, что процесс транспортировки проходил без правонарушений, несмотря на возникшие логистические сложности. Он добавил, что обеспечить доставку декораций было непросто, однако при сотрудничестве всех заинтересованных сторон удалось преодолеть препятствия. По словам директора театра, «декорации привезли, что стало большим удивлением для многих».





Гастроли в Будапеште организовали за рекордно короткое время – всего за месяц, и это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры Венгрии. Важную помощь при транспортировке декораций оказал советник президента Сербии по культуре, дирижер Деян Савич, о чем Малыгин также упомянул. Он подчеркнул, что без поддержки друзей эти гастроли не состоялись бы.





Савич исполнил роль дирижера во время выступлений российских артистов на сцене Венгерского государственного оперного театра. Гастроли проходили с 18 по 20 октября, где артистам удалось представить оперы Генриха Маршнера «Вампир» и Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» под руководством художественного руководителя театра Юрия Александрова. Перед выступлениями в Будапеште театральная труппа уже посетила Белград.









Фото: Георгий Савельев / Театр «Санктъ-Петербургъ опера»