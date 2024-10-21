В Москве стартовал XXIV фестиваль ArsLonga, посвященный творчеству Чайковского

В Большом зале Московской консерватории при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив начался XXIV Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, посвященный творчеству П. И. Чайковского. Подробности привели в Минкультуры.





На открытии Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина исполнил Первую и Четвертую симфонии композитора. Ведомство представило фотографии с мероприятия.





По данным Минкультуры, фестиваль представит уникальную программу: цикл «Чайковский. Все симфонии», оперу «Евгений Онегин», приуроченную к 225-летию А. С. Пушкина, и симфонию «Манфред» по поэме Байрона. В ведомстве уточнили, что концерты пройдут на разных площадках, включая КЗ «Зарядье» и Консерваторию. Запланированы также творческие встречи и бесплатные мастер-классы.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал