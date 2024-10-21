Не стало первого вокалиста Iron Maiden Пола Ди’Анно

Первый вокалист культовой хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно ушел из жизни в возрасте 66 лет. Официальное сообщение об этом появилось в социальных сетях, включая платформу X (прежний Twitter).





В публикации выражено глубокое сожаление по поводу ухода артиста и подчеркнуто, что его вклад в творчество Iron Maiden оказался значительным, помогая группе двигаться вперед на протяжении почти пяти десятилетий. Отметили, что новаторская роль Ди'Анно как фронтмена и вокалиста на первых двух альбомах и живых выступлениях будет с теплотой вспоминаться поклонниками и участниками коллектива.





Ди'Анно состоял в Iron Maiden с 1978 по 1981 год. Однако постоянные проблемы с запрещенными веществами стали причиной его замены на Брюса Диккинсона. После этого вокалист продолжил музыкальную карьеру, участвуя в различных сольных проектах и играя в группах, таких как Battlezone и Killers. Лейбл Conquest Music сообщил, что в последние годы Ди'Анно сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем и перемещался в инвалидном кресле, но за последние два года ему удалось выступить на публике более ста раз. В недавних интервью он утверждал, что не держит обид на бывших коллег из Iron Maiden и поддерживает с ними хорошие отношения.





Iron Maiden, основанная в 1975 году, считается одним из ключевых представителей новой волны хеви-метала. Основатель группы, бас-гитарист Стив Харрис, стал автором большинства песен и бессменным лидером коллектива, который прошел путь от выступлений в лондонских пабах до масштабных мировых туров.









Фото: YouTube