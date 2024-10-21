Международный конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве» прошел в Москве

С 15 по 18 октября 2024 года в Москве прошел Международный конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве: диалог культур России и Китая». Мероприятие организовал Московский государственный институт культуры (МГИК) при поддержке Минкультуры.





В первый день конгресса участники из Китая, Вьетнама, Сенегала, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси и Таджикистана, а также ректоры российских вузов возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены.





Торжественное открытие и первая пленарная сессия прошли в Доме Пашкова, памятнике архитектуры. В рамках конгресса состоялось четвертое пленарное заседание Российско-Китайской ассоциации вузов культуры и искусств, где участники единогласно приняли резолюцию. В этот день ассоциация пополнилась новыми членами — девятью вузами, среди которых Сианьская музыкальная консерватория и Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки.





Центр создания прототипов и макетов изделий МГИК провел экскурсии для делегаций. Для представителей Сенегала организовали мастер-классы по созданию сувениров в русском стиле, где гости украсили матрешки и другие изделия, используя технику фьюзинг и метод сублимации. Участники унесли домой уникальные сувениры, созданные собственными руками.





В рамках конгресса прошли и другие мероприятия, включая пресс-конференции, подписание соглашений и церемонию закрытия.









Фото: Предоставлено отделом общественных связей МГИК