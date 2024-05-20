Машков сыграет в премьерном спектакле «Наследники» Театра Олега Табакова

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков сыграет в премьерном спектакле «Наследники». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Народный артист России отметил, что тема наследников имеет огромное значение, особенно сейчас, в Год семьи. Владимир Машков выразил уверенность в том, что каждый человек думает, кто же придет после него.





«Побывав на нашем спектакле, зритель должен сказать: «У меня, наверное, все не так и плохо, пойду-ка я с детьми поговорю. Не упустить бы их, а то я за деньгами бегу и думаю, что дети проживут и сами по себе»», — привели в пресс-службе слова худрука.





Машков появится в образе успешного коммерсанта Александра Егоровича Ванюшина. Его герой всю жизнь трудился и возлагал большие надежды на шестерых детей, а также мечтал, что его дело расширится с новым поколением. Однако напряженная работа ставит Ванюшина на грань жизни и смерти. Герою предстоит решить, кто из детей продолжит его дело.





Режиссером спектакля выступил сам Машков. Постановка основана на пьесе Сергея Найденова «Дети Ванюшина». В спектакле также сыграют Сергей Угрюмов, Алена Лаптева, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Яна Сексте, Наталия Качалова и другие артисты.









Фото: YouTube