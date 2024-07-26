Старинные старообрядческие иконы представят на выставке в Кирове

В Кировском областном краеведческом музее 8 августа впервые откроется выставка «Старообрядческая икона. Образ из древности».



Проект посвящен 650-летней истории Хлынова-Вятки-Кирова, передает пресс-служба дирекции 650-летия Кирова.



В экспозицию вошли около 50 икон, самые древние из которых относятся к концу XIX века. Посетители увидят в том числе иконы из семей известных вятских старообрядцев крестьян Максимовых и купцов Зоновых.



Одним из экспонатов стала икона «Всевидящее око Божие», которую называют одним из самых таинственных образов со сложной иконографической композицией.



Отдельный комплекс выставки посвящен иконам св. Николая Чудотворца.









Фото: пресс-служба дирекции 650-летия Кирова