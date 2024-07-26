В Забайкальском крае во второй раз пройдет мультидисциплинарный фестиваль «Тужи Арт».



Мероприятие пройдет 3-4 августа на территории ленд-парка «Тужи». Фестиваль организован Московским музеем современного искусства.



«Фестиваль продолжает следовать ценностям, заложенным основателями ленд-арт парка — сохранение и изучение уникальной культуры бурятского народа, соединение традиционного и современного, бережное и уважительное отношение к природе и родным корням», — говорится в анонсе мероприятия.



Отмечается, что командой музея подготовлена обширная программа, включающая опыт взаимодействия со всеми видами искусств. Художники представят свои арт-объекты, отражающие идеи интеграции искусства в локальный культурный и природный контекст.



Театральную программу фестиваля курируют актриса и режиссер Алина Насибуллина и драматург Полина Коротыч.



Завершится фестиваль концертом с участием Руста Позюмского, Алисы Тен и других музыкантов.





Фото предоставлено организатором