Жителям Якутска организуют бесплатные экскурсии на месте археологических раскопок

26.07.2024

Жителям Якутска организуют бесплатные экскурсии на месте археологических раскопок
На месте крупных археологических раскопок для жителей Якутска организуют бесплатные экскурсии.

Об этом сообщил директор по развитию компании «Утум+» Анастасия Иванова, передает ТАСС.

По словам руководителя, важные находки были сделаны на улгу улицы Каланадришвили и переулка Марка Жиркова. Там обнаружены первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты.

«Эти находки, особенно учитывая их сохранность благодаря мерзлоте, открывают новые возможности для изучения истории русской письменности и грамотности на периферии русского государства. Мы изначально планировали начать экскурсии на этой неделе, но обнаружение берестяных грамот сдвинуло наши сроки. Сейчас мы приглашаем архитекторов и креаторов на тестовую экскурсию и уже в августе планируем провести первые организованные экскурсии», — приводит агентство слова Ивановой.

Директор добавила, что были проведены пробные экскурсии, они вызвали большой интерес у жителей.

Исследования проводятся на территории объекта археологического наследия «Якутский острог». Местность являлась городским центром. Главной задачей раскопок является изучение остатков архитектуры якутского острога, фортификаций.