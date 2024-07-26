Жителям Якутска организуют бесплатные экскурсии на месте археологических раскопок

26.07.2024
На месте крупных археологических раскопок для жителей Якутска организуют бесплатные экскурсии.
Об этом сообщил директор по развитию компании «Утум+» Анастасия Иванова, передает
ТАСС.
По словам руководителя, важные находки были сделаны на улгу улицы Каланадришвили и переулка Марка Жиркова. Там обнаружены первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты.
«Эти находки, особенно учитывая их сохранность благодаря мерзлоте, открывают новые возможности для изучения истории русской письменности и грамотности на периферии русского государства. Мы изначально планировали начать экскурсии на этой неделе, но обнаружение берестяных грамот сдвинуло наши сроки. Сейчас мы приглашаем архитекторов и креаторов на тестовую экскурсию и уже в августе планируем провести первые организованные экскурсии», — приводит агентство слова Ивановой.
Директор добавила, что были проведены пробные экскурсии, они вызвали большой интерес у жителей.
Исследования проводятся на территории объекта археологического наследия «Якутский острог». Местность являлась городским центром. Главной задачей раскопок является изучение остатков архитектуры якутского острога, фортификаций.