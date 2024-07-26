Стартовали съемки по книге «Тюремный дневник» Марии Бутиной

Российская кинокомпания «Триикс медиа» приступила к съемкам сериала по автобиографической книге Марии Бутиной «Тюремный дневник», передает пресс-служба компании.



Съемочные локации находятся в Москве и Санкт-Петербурге, одной из них станет бывший следственный изолятор «Кресты».



«Все события многосерийного фильма с одноименным названием „Тюремный дневник“ реальны или основаны на реальных фактах. Какие-то из них в качестве дополнения я уточнял уже во время непосредственного общения с Марией Бутиной», — сообщил режиссер картины, автор сценария и продюсер Игорь Копылов.



По словам Копылова, над сценарием он работал около пяти месяцев, после чего на подготовительном этапе подключилась команда «Триикс медиа».



Роль Бутиной в фильме сыграет актриса Мария Лопатина. В актерский состав фильма также вошли Макар Запорожский, Иван Федорук, Юрий Батурин, Александр Дьяченко, Екатерина Зорина, Полина Сидихина, Максим Дахненко, Роман Агеев и другие.





Фото: пресс-служба "Триикс медиа"