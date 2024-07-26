Стартовали съемки российского комедийного сериала «ОПГ»

26.07.2024
Стартовали съемки комедийного сериала «ОПГ».
Производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания NORM PRODUCTION.
Проект расскажет о буднях Общественно Полезной Группировки.
Центральный персонаж фильма — провинциальный бандит по прозвищу Воркута (Петр Буслов). Бандит попадает за решетку и лишается там сна. Явившаяся в облике человека Совесть объясняет заключенному, что пока тот остается плохим человеком, сон к нему не вернется. Герою предстоит загладить свою вину перед людьми, чью жизнь он испортил.
Автор сценария и креативный продюсер картины — Алим Бесчоков, режиссер — Петр Буслов.
В актерский состав фильма вошли Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Павел Деревянко, Татьяна Кравченко, Владимир Симонов, Алексей Макаров и другие.
Фото: пресс-служба Okko