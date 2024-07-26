В «Херсонесе Таврическом» обнаружили фрагмент раннехристианской скульптуры

Музей «Херсонес Таврический» сообщил об уникальной находке.



Во время раскопок археологи обнаружили в колодце фрагмент раннехристианской мраморной скульптуры.



Специалистами найден фрагмент в форме алтаря, на котором сохранилась часть скульптурной композиции: мужские ноги в обуви и фрагменты копыт животных.



Исследование показало, что скульптура изображает Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря. Ученые считают, что скульптура может относиться к IV веку быть частью опоры литургического стола.









Фото: пресс-служба музея Херсонес Таврический