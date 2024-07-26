В поселке Шерегеш пройдет XIV Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!»

В поселке Шерегеш пройдет XIV Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!»

26.07.2024

В поселке Шерегеш Кемеровской области пройдет XIV Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!».

В мероприятии примут участие гости из России, Беларуси, Франции.

Открытие смотра пройдет 2 августа. Организаторы называют главной идеей фестиваля сохранение этнического культурного наследия, укрепление традиционных семейных ценностей.

Программа фестиваля включает концерты под открытым небом, выставку масок, творческие мастерские для детей и взрослых, спектакль-показ этнического костюма, конкурсы, шоу барабанщиков, кинофестиваль.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.


Фото: Pixabay.com