В поселке Шерегеш пройдет XIV Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!»

В поселке Шерегеш Кемеровской области пройдет XIV Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!».
В мероприятии примут участие гости из России, Беларуси, Франции.
Открытие смотра пройдет 2 августа. Организаторы называют главной идеей фестиваля сохранение этнического культурного наследия, укрепление традиционных семейных ценностей.
Программа фестиваля включает концерты под открытым небом, выставку масок, творческие мастерские для детей и взрослых, спектакль-показ этнического костюма, конкурсы, шоу барабанщиков, кинофестиваль.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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