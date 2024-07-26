В поселке Шерегеш пройдет XIV Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!»

В поселке Шерегеш Кемеровской области пройдет XIV Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!».



В мероприятии примут участие гости из России, Беларуси, Франции.



Открытие смотра пройдет 2 августа. Организаторы называют главной идеей фестиваля сохранение этнического культурного наследия, укрепление традиционных семейных ценностей.



Программа фестиваля включает концерты под открытым небом, выставку масок, творческие мастерские для детей и взрослых, спектакль-показ этнического костюма, конкурсы, шоу барабанщиков, кинофестиваль.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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