Стартовал прием заявок на участие в фестивале спортивного кино Krasnogorski

Стартовал прием работ для участия в конкурсной программе Международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski.



Фестиваль проводится в целях поддержки развития кинематографа в жанре спортивного кино, распространения знаний о героях спорта, спортивных достижениях и ценностях. К участию в конкурсе пригашаются авторы кино и анимации спортивной тематики, созданных не ранее чем за два года до проведения фестиваля.



Прием заявок будет проходить до 20 сентября 2024 года. Показы фестиваля пройдут в конце октября 2024 года.



«Наш Фестиваль с 2003 года ежегодно объединяет кинематографистов разных стран и регионов России, чтобы развивать кино, посвященное спорту, воспитанию характера, стремлению к победе. И я вижу, какой огромный путь за эти два десятилетия проделало спортивное кино, особенно у нас — в России. Когда-то у нас доминировало документальное кино. Позже российские режиссеры и сценаристы научились снимать яркие, динамичные художественные картины о победах наших героев-олимпийцев. Появилась анимация по спорте. А сегодня мы видим, как растет интерес к историям начинающих спортсменов, к интеллектуальным видам спорта», — отметила президент фестиваля, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина.









Фото: пресс-служба Минкультуры России