На открытии Олимпийских игр в Париже может выступить дуэт Леди Гаги и Селин Дион

Фильм должен выйти в прокат в 2025 году.
Артистка не выступала четыре года по состоянию здоровья.
Экспозиция развернулась в Центре современного искусства.
Биляна Живкович провела две встречи, где презентовала свою книгу и пообщалась с северянами.
Последние эпизоды знаменитого проекта посмотрели 55 миллионов зрителей.
Фильм должен выйти в прокат в 2025 году.
Артистка не выступала четыре года по состоянию здоровья.
Экспозиция развернулась в Центре современного искусства.
Биляна Живкович провела две встречи, где презентовала свою книгу и пообщалась с северянами.
Последние эпизоды знаменитого проекта посмотрели 55 миллионов зрителей.
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26.07.2024