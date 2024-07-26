На открытии Олимпийских игр в Париже может выступить дуэт Леди Гаги и Селин Дион

Канадская певица Селин Дион может выступить на открытии Олимпийских игр в Париже.



Артистка не выступала четыре года по состоянию здоровья. На открытии также ожидается выступление американской певицы Леди Гага.



По информации RMC, Селин Дион и Леди Гага репетировали дуэтом песню Эдит Пиаф La vie en rose. Для Селин Дион Dior приготовил наряд с розовыми и черными перьями.



Селин Дион ранее опубликовала фотографию из Парижа, где она стоит возле стеклянной пирамиды Лувра. В то же время организаторы церемонии до сих пор не подтвердили участие певицы в открытии Олимпийских игр.









Фото: кадр видео