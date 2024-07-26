В Красноярском крае снимут психологический фильм «Дедушка»

26.07.2024
В Красноярском крае снимут полнометражный психологический фильм «Дедушка» для возрастной категории 12+.
Фильм должен выйти в прокат в 2025 году, рассказал продюсер компании «Мустанг филм» Егор Шорохов.
«Это история взросления, история преодоления собственных травм. По сюжету ребенок живет в отдаленном поселке вместе с дедом. У мальчика психологическая травма — он не говорит. Дед пытается найти с внуком общий язык, как-то излечить его и в то же время противодействовать обществу», — приводит агентство ТАСС слова Шорохова.
По словам Шорохова, картина рассчитана на широкую аудиторию — от 12 лет, его темой станут взаимоотношения между поколениями, общественные предрассудки.
Режиссером картины выступит Святослав Власов. Он также написал сценарий к фильму.
Релиз фильма ожидается в 2025 году.
Фото: Pixabay.com