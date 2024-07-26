Пять художников проведут мастер-классы для гостей фестиваля «Архстояние»

В рамках Международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние» пройдут мастер-классы от художников.



Фестиваль открылся в пятницу, 26 июля в Дзержинском районе Калужской области. Участниками мастер-классов станут пять художников, они помогут гостям фестиваля расписать стометровый холст, изобразив в том числе метафорические автопортреты. Холст станет частью финального перфоманса на фестивале, сообщила куратор проекта Дарья Эпин.



Мастер-классы для гостей смотра проведу художники Ян Посадский, Алена Федоткина, Юлия Староверова, Надежда Петрова, Ульяна Елкина.



В 2024 году фестиваль «Архстояние» посвящен теме «Мы» и коммуникации между людьми через искусство, архитектуру, музыку и театр.





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