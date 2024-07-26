Ветераны СВО и их семьи получат возможность бесплатного посещения учреждений культуры

Ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать учреждения культуры.



Проект запущен Министерством культуры России и фондом «Защитники Отечества». По данному проекту уже сформирован репертуарный календарь, который будет обновляться.



Как отметила министр культуры России Ольга Любимова, ведомством уже запущены социальные акции для ветеранов СВО, однако они были реализованы точечно, а теперь стартовал всероссийский проект.



«Сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям. И учреждения культуры активно включаются в эту работу», — отметила Ольга Любимова.



В соответствии с инициативой с 25 июля ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить федеральные музей и музеи-заповедники, с 1 августа — кинотеатры, входящие в программу «Фонд кинопрокат», с 25 августа будут доступны для бесплатного посещения цирки, входящие в систему «Росгосцирк». С начала театрально-концертного сезона к проекту подключатся федеральные театры и филармонии.









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