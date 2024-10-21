Ольга Любимова: 25 645 зрителей увидели грандиозное шоу Росгосцирка в ДНР

21.10.2024

Ольга Любимова: 25 645 зрителей увидели грандиозное шоу Росгосцирка в ДНР
В ДНР прошли гастроли шоу Росгосцирка «Дикая планета».

Об этом говорится в сообщении министра культуры России Ольги Любимовой, опубликованном в Telegram.

Глава Минкультуры отметила, что «Дикая планета» — одно из самых зрелищных цирковых шоу Росгосцирка.

«Артисты подарили маленьким жителям Донбасса 44 ярких цирковых показа. Представления прошли в цирке-шапито города Шахтерска. За все время гастролей грандиозное шоу увидели 25 645 зрителей», — говорится в сообщении.

По словам Ольги Любимовой, дети увидели «безупречную дрессуру, виртуозный жонгляж, акробатику на удивительных снарядах, а также редкие виды животных и великолепные воздушные номера».

Министр отметила, что за время гастролей артисты успели порадовать также жителей отдаленных населенных пунктов региона. Благотворительные мероприятия прошли в Шахтерске, где в рамках проекта «Цирк — детям села» к миру цирка прикоснулись 2 тысячи детей.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova