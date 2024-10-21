В Белграде прошли торжества к 80-летию освобождения города от нацистской оккупации

В Белграде прошли торжества по случаю 80-летия освобождения города от нацистской оккупации, сообщили в Минкультуры России. На площади Республики состоялось яркое музыкальное представление, организованное Росконцертом.





Мероприятие прошло в рамках проекта «Культурные события России в Сербии» при поддержке министерства.





«Перед зрителями выступили талантливые исполнители из обеих стран: народная артистка РФ Пелагея и ее коллектив, хор «Казачий курень», ансамбль «Коло», мастера народного танца и пения и многие другие», — говорится в Telegram-канале ведомства.





В Национальном театре выступили симфонический оркестр имени Борислава Пашчана и оперная певица Саня Керкез. Официальная часть стартовала с гимнов обеих стран. Затем речи произнесли зампредседателя Госдумы Петр Толстой и глава парламента Сербии Ана Брнабич. Зрители также увидели короткометражную ленту о днях освобождения Белграда.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал