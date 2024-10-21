Венгерская опера пригласила Валерия Гергиева исполнить Восьмую симфонию Малера

Венгерский государственный оперный театр снова пригласил российского дирижера Валерия Гергиева исполнить Восьмую симфонию Густава Малера. Это произведение традиционно звучит в Будапеште в Международный день музыки, который отмечается 1 октября. Генеральный директор театра Сильвестр Оковач сообщил об этом на пресс-конференции.





Он напомнил, что театру хотелось бы видеть Гергиева на сцене в 2024 году. По его словам, дирижер должен был возглавить оркестр, который в этот день исполняет масштабную симфонию, требующую участия большого количества музыкантов, солистов и хоров. Однако маэстро, который сейчас руководит как Мариинским театром, так и Большим театром России, не смог принять участие из-за плотного рабочего графика.





Оковач добавил, что приглашение для Гергиева остается открытым. Театр готов принять его, когда у дирижера появится возможность.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал