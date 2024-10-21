Венгерская опера пригласила Валерия Гергиева исполнить Восьмую симфонию Малера

21.10.2024

Венгерская опера пригласила Валерия Гергиева исполнить Восьмую симфонию Малера
Венгерский государственный оперный театр снова пригласил российского дирижера Валерия Гергиева исполнить Восьмую симфонию Густава Малера. Это произведение традиционно звучит в Будапеште в Международный день музыки, который отмечается 1 октября. Генеральный директор театра Сильвестр Оковач сообщил об этом на пресс-конференции.

Он напомнил, что театру хотелось бы видеть Гергиева на сцене в 2024 году. По его словам, дирижер должен был возглавить оркестр, который в этот день исполняет масштабную симфонию, требующую участия большого количества музыкантов, солистов и хоров. Однако маэстро, который сейчас руководит как Мариинским театром, так и Большим театром России, не смог принять участие из-за плотного рабочего графика.

Оковач добавил, что приглашение для Гергиева остается открытым. Театр готов принять его, когда у дирижера появится возможность.


Фото: Минкультуры России / Telegram-канал