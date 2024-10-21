В Калининграде стартовала образовательная программа «ШУМ.Блогинг и производство»

19 октября в Калининградской области открылась новая образовательная программа «ШУМ.Блогинг и производство» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», организованного платформой Росмолодежь. На мероприятии собралось около 300 молодых специалистов, включая копирайтеров, фотографов, видеографов, блогеров, дизайнеров и маркетологов в возрасте от 18 до 35 лет. Участники прибыли из России и пяти стран Центральной Азии.





Программа ориентирована на разработку креативных решений в области диджитал-контента, а также на практическое освоение алгоритмов создания различных форматов продукции с использованием искусственного интеллекта. Участники будут работать над созданием и продвижением личных и корпоративных блогов, а также концептом «ночи пожирателей контента», который планируют представить регионам и партнерам.





Особенностью текущего форума стало участие представителей Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Вместе с российскими коллегами они будут решать актуальные кейсы, что способствует формированию международного медиасообщества.





Кроме образовательных мероприятий, форум предлагает участникам разнообразные активности, включая интерактивные экскурсии по Калининграду, фотоконкурс и масштабные события.









Фото: Предоставлено пресс-службой образовательного центра «ШУМ»