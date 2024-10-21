Алена Яковлева угодила в больницу

Алена Яковлева угодила в больницу

21.10.2024

Известная актриса Алена Яковлева попала в НИИ имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС. В настоящее время она чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

Яковлева подтвердила агентству информацию о своей госпитализации, отметив, что ситуация была острой, но сейчас состояние стабилизировалось. Она выразила благодарность специалистам клиники, которые помогают ей в процессе выздоровления.

В связи с госпитализацией актрисе пришлось отменить несколько запланированных событий и спектаклей. Одним из таких мероприятий стала творческая встреча в Театре имени Евгения Вахтангова, которая должна была состояться 21 октября.


Фото: АГН Москва