Умер советский и российский композитор Вадим Ильин

21 октября ушел из жизни Вадим Ильин, известный музыкант, композитор и аранжировщик, чья карьера охватила сразу несколько стран, включая СССР, Украину, Израиль и Россию. Он сочинил музыку для театральных постановок и фильмов, таких как «Там вдали, за рекой», «Место спринтера вакантно» и «Поздняя серенада».





Вадим Ильин родился в 1942 году в Киеве. Специальную музыкальную школу при Киевской консерватории он окончил в 1958 году. В конце 1950-х годов работал саксофонистом в ансамбле «В гостях - Тбилисская эстрада», затем выступал в качестве пианиста киевского эстрадного оркестра «Днепр». Ильин также дирижировал оркестром «Балет на льду», был руководителем оркестра Киевского медицинского института и квартета Киевского джаз-клуба. В 1970-х он занимал должность художественного руководителя ансамбля Юрия Гуляева и женского коллектива «Мечта».





Творческий путь Ильина включал успешное окончание Киевской консерватории имени Чайковского в 1971 году. С 1972 года он стал членом Союза композиторов СССР, а в 2008 году вошел в Союз композиторов Российской Федерации.





Музыкант работал в различных музыкальных жанрах, создавая произведения, которые исполняли такие артисты, как Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой и другие. Его музыкальные произведения находили свое место на сценах театров, среди которых Московский театр оперетты и заведения по всей Украине и другим постсоветским странам. Постановки, такие как «Дамских дел мастер» и «Эсмеральда» по мотивам романа Виктора Гюго, были отмечены зрительским интересом.





Ильин получил множество наград, включая титулы лауреата фестивалей «Песня года» в 1978 и 1979 годах, а также отмечался на Всесоюзном конкурсе музыкально-театральных произведений, приуроченном к 60-летию Октябрьской революции.





С 1991 года он жил в Иерусалиме, где стал членом Израильской лиги композиторов. В последние годы своей жизни Вадим Ильин жил в Москве.









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