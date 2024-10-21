В Баку открылась Творческая школа академии им. Гнесиных

21.10.2024

В Баку открылась Творческая школа академии им. Гнесиных
В Азербайджане открылась Творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных.

Учреждение открылось 21 октября в Баку, передает пресс-служба Министерства культуры России.

Отмечается, что основным событие творческой школы стало подписание меморандума о взаимопонимании между Российской академией музыки имени Гнесиных и Бакинской музыкальной академией имени У. Гаджибейли.

Документ, отметили в министерстве, открывает большие перспективы на будущее для двух ведущих вузов. Меморандум подписали ректоры: с азербайджанской стороны Фархад Бадалбейли, с российской — Александр Рыжинский.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России