В Баку открылась Творческая школа академии им. Гнесиных

В Азербайджане открылась Творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных.



Учреждение открылось 21 октября в Баку, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что основным событие творческой школы стало подписание меморандума о взаимопонимании между Российской академией музыки имени Гнесиных и Бакинской музыкальной академией имени У. Гаджибейли.



Документ, отметили в министерстве, открывает большие перспективы на будущее для двух ведущих вузов. Меморандум подписали ректоры: с азербайджанской стороны Фархад Бадалбейли, с российской — Александр Рыжинский.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России