В Баку открылась Творческая школа академии им. Гнесиных

21.10.2024
В Азербайджане открылась Творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных.
Учреждение открылось 21 октября в Баку, передает пресс-служба Министерства культуры России.
Отмечается, что основным событие творческой школы стало подписание меморандума о взаимопонимании между Российской академией музыки имени Гнесиных и Бакинской музыкальной академией имени У. Гаджибейли.
Документ, отметили в министерстве, открывает большие перспективы на будущее для двух ведущих вузов. Меморандум подписали ректоры: с азербайджанской стороны Фархад Бадалбейли, с российской — Александр Рыжинский.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России