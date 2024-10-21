В «Тавриде» открылись арт-объекты в рамках нового проекта кластера и Минкультуры

Арт-кластер «Таврида» представил удивительные арт-объекты в рамках нового проекта, реализуемого совместно с Минкультуры России. Это пространство стало площадкой для талантливой молодежи со всей страны, где они могут развивать свой творческий потенциал.





Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова подчеркнула , что проект «Коллекции музеев России» направлен на то, чтобы классическое искусство стало доступнее и вышло за пределы традиционных выставочных залов. Он позволит посетителям арт-парка ближе познакомиться с богатым культурным наследием страны.





Первые инсталляции создали молодые художники в сотрудничестве с Третьяковской галереей. Работы вдохновлены творчеством Казимира Малевича: «Архитектон» представляет собой супрематическую архитектурную модель, а инсталляция «Посвящение Малевичу» интерпретирует его картину «Женщина с граблями».





В 2025 году к проекту присоединятся Музей архитектуры имени Щусева и ГМИИ имени Пушкина. Это не первый совместный проект «Тавриды» и Министерства культуры. Ранее около 70 музеев, включая Русский музей и Бахрушинский театральный музей, передали в библиотеку арт-кластера свыше 800 книг по искусству и истории музеев.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал