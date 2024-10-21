Николас Кейдж предупредил молодых актеров об опасности искусственного интеллекта

На 25-м кинофестивале в Ньюпорт-Бич актер Николас Кейдж выступил с призывом к молодым артистам не поддаваться давлению со стороны работодателей, которые предлагают использовать искусственный интеллект для «улучшения» актерской игры. По данным Deadline, он подчеркнул важность ручного и органичного процесса создания кино, который, по его мнению, должен исходить от сердца и воображения.





Кейдж выразил беспокойство по поводу технологии EBDR, которая обрабатывает игру настоящего актера. Он отметил, что она пытается забрать у артистов их основной инструмент — самих себя. Актер добавил, что его коллеги не должны прятаться за музыкальными инструментами, такими как гитары и барабаны.





Использование технологии EBDR стало возможным благодаря соглашению между профсоюзом SAG-AFTRA и Альянсом кинопродюсеров и телестудий.









Фото: YouTube