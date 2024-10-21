В Москве и Подмосковье пройдет ХXII Международный фестиваль спортивного кино

В Москве и Московской области с 24 по 29 октября пройдет XXII Международный фестиваль спортивного кино, передает пресс-служба Минкультуры России.



В рамках фестиваля состоятся бесплатные кинопоказы конкурсных фильмов, творческие встречи с создателями кинолент и известными спортсменами.



Всего в программу смотра вошли более 50 документальных, художественных и анимационных работ режиссеров из России, Армении, Боснии и Герцеговины, Кыргызстана, Сербии и Хорватии.



«Наш фестиваль с 2003 года ежегодно объединяет кинематографистов разных стран и регионов России, чтобы развивать кино, посвященное спорту, воспитанию характера, стремлению к победе, — отметила президент фестиваля Ирина Роднина. — И я вижу, какой огромный путь за эти два десятилетия проделало спортивное кино, особенно у нас, в России. Когда-то у нас доминировало документальное кино, позже российские режиссеры и сценаристы научились снимать яркие, динамичные художественные картины о победах наших героев-олимпийцев».



Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Октябрь».



Церемония награждения призеров состоится 29 октября в кинотеатре «Художественный».











