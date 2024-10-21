Открылся прием заявок на конкурс спектаклей к 150-летию СТД России

Союз театральных деятелей России объявил о начале приема заявок на конкурс спектаклей в рамках проекта «Золотой фонд театральных постановок России». Об этом сообщила пресс-служба союза, уточнив, что конкурс стартует 21 октября 2024 года.





Проект приурочили к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ, которое состоится в 2026 году. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные театры, включая независимые театральные проекты из всех регионов страны, пишет ТАСС. Условия участия позволяют применять любые формы и жанры, главное, чтобы спектакли входили в репертуар театров.





Согласно информации от пресс-службы, компетентное жюри, состоящее из известных деятелей искусства, культуры, а также специалистов в области театра, оценит все поданные заявки. Судьи выберут 100 лучших постановок, отражающих традиционные духовные и нравственные ценности, а также формирующих культурный код России.





Отобранные спектакли станут частью «Золотого фонда» и получат памятные сертификаты. Прием заявок продлится до 15 ноября 2024 года.









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