Фестиваль театров кукол «Пушкин фест» откроется в Москве 22 октября

21.10.2024

Фестиваль театров кукол «Пушкин фест» откроется в Москве 22 октября
С 22 по 26 октября Московский театр кукол проведет фестиваль «Пушкин фест», приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Директор театра Людмила Редько рассказала о мероприятии на пресс-конференции в ТАСС.

Редько отметила, что в этом сезоне, который стал 95-м для театра, было принято решение организовать этот уникальный фестиваль. В программе запланировано 11 спектаклей из различных городов России, среди которых Вологда, Белгород, Мурманск и другие. Открытие фестиваля состоится с постановки «Пиковой дамы» от Нижегородского театра кукол, где зрители увидят ожившие скульптуры.

Кроме того, зрители смогут насладиться интерпретацией «Евгения Онегина» от Нижнетагильского театра кукол с использованием марионеток. Вологодский областной театр кукол представит «Сказку о царе Салтане», в которой главные роли исполнят клоуны. Каждый спектакль обещает удивить зрителей оригинальным подходом к известным пушкинским произведениям.


Фото: Pixabay.com