В Москве открылась мемориальная доска на доме, где жил писатель Распутин

В Москве открыли мемориальную доску в честь знаменитого российского писателя Валентина Распутина, который жил в этом доме на протяжении 20 лет. Участие в церемонии принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона.





Кобзев отметил, что доску установили на фасаде дома, где Распутин проживал с 1995 по 2015 год. На мероприятии присутствовали вдова писателя Ольга Лосева, а также его друзья и коллеги. Идея установки мемориальной доски принадлежит семье и землякам автора.





Губернатор подчеркнул, что Распутин всегда имел особое место в сердце жителей Иркутской области. Он отметил, что писатель был связан с родной землей и любил Байкал, формируя его культурную повестку. Открытие мемориальной доски, по мнению Кобзева, стало важным событием, которое будет напоминать о том, что наследие Распутина продолжает жить и вдохновлять новые поколения.





Валентин Распутин (1937–2015) родился в поселке Усть-Уда в Иркутской области. Его наиболее известные произведения — «Прощание с Матерой», «Уроки французского», «Последний срок» и «Живи и помни». Писатель скончался в Москве 14 марта 2015 года и был похоронен на территории Знаменского монастыря в Иркутске.









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