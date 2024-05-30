Гитара Леннона продана за 2,8 млн долларов с аукциона

Акустическую гитару основателя группы Beatles Джона Леннона продали на торгах за 2,8 миллиона долларов.



Гитара стала одним из самых дорогих в мире гитар, передает аукционный дом Julien’s Auctions.



«Последняя ставка в 2 857 500 долларов закрепила за Framus Hootenanny звание пятой по стоимости из когда-либо проданных гитар», — говорится в сообщении аукционного дома.



Одним из топ-лотов аукциона стала 12-струнная акустическая гитара Леннона, на которой он играл, когда записывались альбомы группы Help! и Rubber Soul. С гитарой продан оригинальный футляр фирмы Maton.



Ранее сообщалось, что инструмент нашли на чердаке одного из лондонских домов, где она пролежала более 50 лет.









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