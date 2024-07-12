Вышли первые кадры ромкома «Любовь зла» с Никитой Кологривым

Вышел первый ролик к романтической комедии «Любовь зла» с Никитой Кологривым в главной роли. Партнершей на съемочной площадке стала актриса Катерина Ковальчук.





Фильм выйдет в прокат 12 сентября. Срежиссировали ромком Денис Гуляр и Гайк Асатрян.





«Снимать про драки и стрельбу гораздо легче, чем найти внутри себя чувство любви, чувство исправления, чувство искупления. На своем нынешнем жизненном этапе я в чем-то схож с моим персонажем в этом кино, потому что переживаю те же чувства и эмоции», — поделился Кологривый, его слова приводит РБК Life.





По сюжету вор Максим попадает в неприятности, поскольку задолжал деньги опасным бандитам. Главный герой отправляется на ограбление квартиры, куда в неожиданный момент возвращается хозяйка Ева. Девушке изменил молодой человек, и в отчаянии она решает сжечь все, что напоминает ей о бывшем. Растроганный вор останавливает хозяйку квартиры, но на этом неприятности не прекращаются.









Фото: YouTube