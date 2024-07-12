У Ржевского мемориала развернут самую большую Георгиевскую ленту

12.07.2024

У Ржевского мемориала развернут самую большую Георгиевскую ленту
На территории Ржевского мемориала Советскому солдату 14 июля активисты общественного движения «Волонтерская рота Боевого братства» развернут самую большую Георгиевскую ленту.

Мероприятие даст старт гражданско-патриотической акции «Лента Победы». Акция второй год проводится в Тверской области. Длина полотна составляет 300 метров, ширина – 7 метров, передает пресс-служба Музея Победы.

«Каждое воскресенье до конца лета, в июле и августе, на территории Ржевского мемориала молодые активисты будут уже традиционно разворачивать «Ленту Победы». Любой желающий сможет присоединится к памятной акции. Кроме того, гости мемориала смогут посетить музейный павильон и узнать об истории Ржевской битвы, увидеть уникальные раритеты», – отметили в Музее Победы.

Отмечается, что участниками акции станут более 250 человек. Активисты также почтут память защитников Ржевской земли минутой молчания и возложат цветы к монументу.



Фото: пресс-служба Музея Победы