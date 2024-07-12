У Ржевского мемориала развернут самую большую Георгиевскую ленту





Фото: пресс-служба Музея Победы

Мероприятие даст старт гражданско-патриотической акции «Лента Победы». Акция второй год проводится в Тверской области. Длина полотна составляет 300 метров, ширина – 7 метров, передает пресс-служба Музея Победы.«Каждое воскресенье до конца лета, в июле и августе, на территории Ржевского мемориала молодые активисты будут уже традиционно разворачивать «Ленту Победы». Любой желающий сможет присоединится к памятной акции. Кроме того, гости мемориала смогут посетить музейный павильон и узнать об истории Ржевской битвы, увидеть уникальные раритеты», – отметили в Музее Победы.Отмечается, что участниками акции станут более 250 человек. Активисты также почтут память защитников Ржевской земли минутой молчания и возложат цветы к монументу.