Победитель Каннского кинофестиваля «Анора» выйдет в российский прокат 17 октября

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым выйдет на больших экранах России 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.





Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале. Главную роль в фильме сыграла американская актриса Майки Мэдисон. В ленте также снялся Марк Эдельштейн и другие актеры.





«Романтическая мелодрама «Анора» <…> выйдет в прокат в России 17 октября 2024 года, на день раньше, чем во всем мире», — уточнили в пресс-службе.





Режиссером и сценаристом выступил Шон Бэйкер. По сюжету работница секс-индустрии путешествует между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. На девушке планирует жениться сын русского олигарха. Однако его родители не поддерживают такой брак.









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