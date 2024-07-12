Стартовала регистрация на присуждение премий президента преподавателям ДШИ

Министерство культуры России объявило о старте регистрации на присуждение премий президента России для преподавателей в области музыкального искусства.



Отмечается, что на конкурсной основе премии присуждаются лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов.



Ежегодно вручается 100 премий в размере 500 тысяч рублей лучшим преподавателям ДШИ, 25 премий по 1 млн рублей лучшим преподавателям училищ и 25 премий по 1 млн рублей лучшим преподавателям вузов.



Решение о присуждении премии принимается специальной комиссией, созданной министерством культуры России.



На принятие решения комиссией влияет, прежде всего, наличие авторских методик, учеников, демонстрирующих высокие результаты, а также опыт участия в творческих мероприятиях.



Регистрация будет доступна но 20 августа.









Фото: пресс-служба Минкультуры России