Россияне и белорусы считают украинское творчество компонентом общеславянской культуры и не закрывают перед ним дверь. Об этом высказался государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.





На церемонии открытия фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» прозвучали песни на украинском языке. Мезенцев отметил, что их исполнили представители Витебска и Краснодара.





«Это ведь очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев», — подчеркнул госсекретарь на круглом столе «Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций».





Мезенцев выразил уверенность в необходимости сохранения традиций и уважения к украинской культуре, которая является важной частью славянского единства. В связи с планируемым выпуском новых книг из серии «Библиотека Союзного государства», он объявил о подготовке изданий, посвященных выдающимся личностям, таким как Симеон Полоцкий, Иван Федоров, Франциск Скорина, Михаил Ломоносов и другим историческим фигурам.









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