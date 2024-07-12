Скончалась ушедшая в монастырь советская актриса Любовь Стриженова

Любовь Стриженова, получившая имя Иудифь при монашеском постриге, скончалась на 83-м году жизни. Об этом написал старший алтарник Аристоклий Набокин в соцсети.В монастыре сообщили, что Стриженова проживала в женском подворье преподобного Вассиана с 2008 года.«Вчера она почила. Инсульт», — приводит агентство слова инокини Марии.В монастыре сообщили, что отпевание монахини Иудифи состоится в воскресенье, 14 июля. Актрису похоронят на кладбище при монастыре.Любовь Стриженова служила на сцене МХАТ, а после раздела театра — на сцене МХАТ им. Горького. Актриса снялась в фильмах «Случай из следственной практики», «Вечный зов», «Бесы», «Каникулы Кроша» и других картинах.