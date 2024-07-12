Школьники из ЛНР побывали на экскурсии в Москве

Школьники Луганской Народной Республики побывали на экскурсии в Москве, передает пресс-служба минкультуры ЛНР.



Поездка состоялась в рамках реализации программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85».



Поездка включала специально разработанные программы, включающие направления: «Театр», «Литература», «Кино и мультипликация», «Цифровые технологии». Ребята побывали в Театре им. Н. Сац, МХТ им. Чехова, Театре кукол им. С.В. Образцова, МХАТ им. М. Горького, в Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ, в Российской государственной библиотеке. Для детей была организована экскурсия в Кинопарк «Москино», СоюзМультПарк, Музей криптографии, на Киностудию им. М. Горького.



Отмечается, что в рамках программы состоялось 5 поездок, в которых приняли участие 260 детей из ЛНР.









Фото: пресс-служба минкультуры ЛНР