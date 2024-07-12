Первые кадры «Гладиатора» поставили рекорд по числу просмотров

12.07.2024

Первые кадры «Гладиатора» поставили рекорд по числу просмотров
Трейлер предстоящего фильма «Гладиатор» студии Paramount за сутки собрал 128 млн просмотров.

Показатель стал рекордным для американской компании, передает Deadline.

Отмечается, что трейлер «Топ Ган: Мэверик» за аналогичный период посмотрели всего 75 млн пользователей. При этом «Гладиатор» собрал также большое количество негативных оценок — на видеохостинге YouTube ролик собрал 175 тысяч «дизлайков».

Предстоящий фильм расскажет о Люции (Пол Мескал), племяннике императора Коммода, который вынужден сражаться на гладиаторских боях в обмен на свободу. В актерский состав фильма вошли также Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, Джозеф Куинн и другие. В международный прокат картина выйдет 15 ноября.


Фото: кадр из фильма "Гладиатор"