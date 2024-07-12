Владимир Путин поздравил с 75-летием режиссера Павла Лунгина

12.07.2024

Владимир Путин поздравил с 75-летием режиссера Павла Лунгина
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием кинорежиссера Павла Лунгина.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вас, замечательного режиссера, по праву считают выдающимся деятелем отечественного киноискусства. Талант, умение создавать по-настоящему блестящие актерские ансамбли, находить темы, волнующие зрительскую аудиторию, стремление вкладывать душу в каждую свою работу — главные составляющие вашего профессионального успеха», — говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Павлу Лунгину здоровья и неиссякаемого вдохновения.


Фото: кадр видео